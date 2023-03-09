В ЄС привітали відкликання грузинською владою скандального законопроєкту про іноагентів

Представництво ЄС у Грузії привітало рішення "Грузинської мрії" відкликати законопроєкт про іноземних агентів, який ще називають "російським законопроєктом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал Mtavari.

"Ми вітаємо заяву правлячої партії про відкликання законопроекту про прозорість іноземного впливу" - заявили у представництві ЄС.

"Ми закликаємо всіх політичних лідерів Грузії відновити проєвропейські реформи в інклюзивній і конструктивній манері відповідно до 12 пріоритетів для того, щоб Грузія отримала статус кандидата", - йдеться у заяві.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, протести продовжилися і на наступний день.

Після протестів керівна партія Грузії вирішила відкликати скандальний законопроєкт.

При цьому у владі планують після того як емоційний фон вщухне краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроєкт.

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