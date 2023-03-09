Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ЕС приветствовали отзыв грузинскими властями скандального законопроекта об "иноагентах"

Четверг, 9 марта 2023, 09:18

Представительство ЕС в Грузии приветствовало решение "Грузинской мечты" отозвать законопроект об иностранных агентах, который еще называют "российским законопроектом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал Mtavari.

"Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта о прозрачности иностранного влияния", - заявили в представительстве ЕС.

"Мы призываем всех политических лидеров Грузии восстановить проевропейские реформы в инклюзивной и конструктивной манере в соответствии с 12 приоритетами для того, чтобы Грузия получила статус кандидата", - говорится в заявлении.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, протесты продолжились и на следующий день.

После протестов правящая партия Грузии решила отозвать скандальный законопроект.

При этом во власти планируют после того как эмоциональный фон утихнет лучше объяснить обществу, для чего был этот законопроект.

Смотрите больше в новом видео "ЕП": Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия

Статьи

К черту дипломатию? Как должна действовать Украина в отношениях с Грузией и ее властью

Действующая власть Грузии становится откровенно враждебной к Украине. Возобновление дружбы с ней для Украины выглядит просто невозможным.
8 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

Бой за европейское будущее: как власть Грузии поставила страну на порог революции

События 7 марта в Тбилиси доказали: общество не готово мириться с действиями власти, которые ставят крест на евроинтеграционных амбициях Грузии (укр.)
8 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Шанс, но не гарантия: может ли соглашение Сербии и Косова установить мир на Балканах

Сербия и Косово согласовали историческое соглашение, но через пару дней их лидеры заявили об отказе идти на уступки. Удастся ли ЕС принудить их к примирению? (укр.)
7 марта 2023 — Владимир Цибульник, для Европейской правды