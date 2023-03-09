В ЕС приветствовали отзыв грузинскими властями скандального законопроекта об "иноагентах"

Представительство ЕС в Грузии приветствовало решение "Грузинской мечты" отозвать законопроект об иностранных агентах, который еще называют "российским законопроектом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал Mtavari.

"Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта о прозрачности иностранного влияния", - заявили в представительстве ЕС.

"Мы призываем всех политических лидеров Грузии восстановить проевропейские реформы в инклюзивной и конструктивной манере в соответствии с 12 приоритетами для того, чтобы Грузия получила статус кандидата", - говорится в заявлении.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, протесты продолжились и на следующий день.

После протестов правящая партия Грузии решила отозвать скандальный законопроект.

При этом во власти планируют после того как эмоциональный фон утихнет лучше объяснить обществу, для чего был этот законопроект.

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