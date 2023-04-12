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МЗС просить Гаагу відреагувати на відео зі стратою українського полоненого

Середа, 12 квітня 2023, 13:28

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на відео із жорстокою стратою українського полоненого військовими РФ.

Про це йдеться в опублікованій заяві українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"Вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – наголосили у відомстві.

У МЗС закликали Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу "на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів, вчинених громадянами РФ на території України".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом. 

Коментар Кулеби стосується поширеного у російських Telegram-каналах нового відео, де російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. 

Глава МЗС Естонії заявив, що після таких фактів неможливо говорити про якийсь діалог з Росією чи присутність російських спортсменів на Олімпійських іграх.

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МЗС Війна з РФ