МЗС просить Гаагу відреагувати на відео зі стратою українського полоненого

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на відео із жорстокою стратою українського полоненого військовими РФ.

Про це йдеться в опублікованій заяві українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"Вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – наголосили у відомстві.

У МЗС закликали Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу "на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів, вчинених громадянами РФ на території України".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом.

Коментар Кулеби стосується поширеного у російських Telegram-каналах нового відео, де російські військові обезголовлюють українського військовополоненого.

Глава МЗС Естонії заявив, що після таких фактів неможливо говорити про якийсь діалог з Росією чи присутність російських спортсменів на Олімпійських іграх.