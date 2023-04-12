МИД просит Гаагу отреагировать на видео с казнью украинского пленного

Министерство иностранных дел Украины призывает Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на видео с жестокой казнью украинского пленного военными РФ.

Об этом говорится в опубликованном заявлении украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

"Убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда", – отметили в ведомстве.

В МИД призвали Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание "на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленного подчеркивает необходимость исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом.

Комментарий Кулебы касается распространенного в российских Telegram-каналах нового видео, где российские военные обезглавливают украинского военнопленного.

Глава МИД Эстонии заявил, что после таких фактов невозможно говорить о каком-то диалоге с Россией или присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.