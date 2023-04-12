Західні Балкани отруєні російською дезінформацією - спецпосланець США

Спеціальний посланець США з питань протидії глобальній дезінформації Джеймс Рубін заявив про значний вплив російської пропаганди на країни Західних Балкан.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, виступаючи перед журналістами у Скоп'є, повідомляє Associated Press.

"Основним джерелом загрози в цій частині світу є російська дезінформація, яка часто повторюється і діє через сербські медіа-платформи, а потім повторюється і поширюється тут, на Західних Балканах. Я б сказав, що (цей регіон) досить серйозно отруєний переважно російською дезінформацією", – зазначив Рубін.

За його словами, президент РФ Владімір Путін "думав, що зможе захопити український уряд і розділити Європу".

"Він зазнав невдачі у всіх цих аспектах. Однак це не означає, що Росія не продовжує поширювати отруту розколу та дезінформації. Вона прагне розділити людей, розділити суспільства і посіяти розбрат", – додав Рубін.

Рубін заявив, що працює в координації з багатьма європейськими урядами та Європейським Союзом, і сказав, що Захід "тільки починає усвідомлювати", як боротися з новою загрозою.

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