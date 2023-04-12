Западные Балканы отравлены российской дезинформацией - спецпосланник США

Специальный посланник США по вопросам противодействия глобальной дезинформации Джеймс Рубин заявил о значительном влиянии российской пропаганды на страны Западных Балкан.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, выступая перед журналистами в Скопье, сообщает Associated Press.

"Основным источником угрозы в этой части мира является российская дезинформация, которая часто повторяется и действует через сербские медиа-платформы, а затем повторяется и распространяется здесь, на Западных Балканах. Я бы сказал, что (этот регион) достаточно серьезно отравлен преимущественно российской дезинформацией", – отметил Рубин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "думал, что сможет захватить украинское правительство и разделить Европу".

"Он потерпел неудачу во всех этих аспектах. Однако это не означает, что Россия не продолжает распространять яд раскола и дезинформации. Она стремится разделить людей, разделить общества и посеять раздор", – добавил Рубин.

Рубин заявил, что работает в координации со многими европейскими правительствами и Европейским Союзом, и сказал, что Запад "только начинает осознавать", как бороться с новой угрозой.

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