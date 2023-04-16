63-річний угорець першим у світі пройшов по канату через Дунай – без страхування
Неділя, 16 квітня 2023, 11:55
63-річний всесвітньо відомий акробат Ласло Сімет-молодший у суботу став першим, хто перетнув Дунай на натягнутому канату.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Index.
Сімет-молодший перетнув Дунай з одного берега на інший, пройшовши майже 300 метрів по дротяному канату діаметром 22 міліметри, натягнутому на висоті 40 метрів, приблизно за 20 хвилин і без жодного страхування.
Сам акробат казав, що найбільше хвилювався через погоду, оскільки в день, коли він мав іти по канату, прогнозували дощ.
"Вистава, яка є окрасою церемонії відкриття 10-ї Міжнародної театральної олімпіади, є безпрецедентним досягненням, оскільки жоден акробат ще не перетинав Дунай по канату", – зазначає Index.
Szenzáció: 40 méter magasan, biztosítás nélkül sétált át a Duna feletti kötélpályán ifj. Simet László!— M1 (@M1Hirado) April 16, 2023
A lélegzetelállító produkciót ezrek figyelték a Dunaparton, ami egyben a Nemzetközi Színházi Olimpia megnyitója is volt. pic.twitter.com/fALrskjos9
Виступ Сімета-молодшого також був приурочений до 150-річчя від дня заснування Будапешта і Всесвітнього дня цирку.
63-річний чоловік, як пише Index, навчився своєму ремеслу у батька, Ласло Сімета-старшого. Сімет-молодший виступав по всьому світу, зокрема у відомому Cirque du Soleil, і є кавалером Лицарського хреста угорського ордену "За заслуги".