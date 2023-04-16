63-летний венгр первым в мире прошел по канату через Дунай - без страховки

63-летний всемирно известный акробат Ласло Симет-младший в субботу стал первым, кто пересек Дунай на натянутом канате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Index.

Симет-младший пересек Дунай с одного берега на другой, пройдя почти 300 метров по проволочному канату диаметром 22 миллиметра, натянутому на высоте 40 метров, примерно за 20 минут и без всякой страховки.

ФОТО: INDEX

Сам акробат говорил, что больше всего волновался из-за погоды, поскольку в день, когда он должен был идти по канату, прогнозировали дождь.

"Спектакль, который является украшением церемонии открытия 10-й Международной театральной олимпиады, является беспрецедентным достижением, поскольку ни один акробат еще не пересекал Дунай по канату", – отмечает Index.

Szenzáció: 40 méter magasan, biztosítás nélkül sétált át a Duna feletti kötélpályán ifj. Simet László!

A lélegzetelállító produkciót ezrek figyelték a Dunaparton, ami egyben a Nemzetközi Színházi Olimpia megnyitója is volt. pic.twitter.com/fALrskjos9 — M1 (@M1Hirado) April 16, 2023

Выступление Симета-младшего также было приурочено к 150-летию со дня основания Будапешта и Всемирному дню цирка.

63-летний мужчина, как пишет Index, научился своему ремеслу у отца, Ласло Симета-старшего. Симет-младший выступал по всему миру, в частности в известном Cirque du Soleil, и является кавалером Рыцарского креста венгерского ордена "За заслуги".