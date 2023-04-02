Два найбільші блоки з великим відривом перемагають на парламентських виборах у Болгарії – екзитполи

Блок ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова й об’єднання проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" стали тріумфаторами останніх парламентських виборів у Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС, про це свідчать результати екзитполів.

За даними екзитполу Trend, до парламенту Болгарії пройдуть п’ять партій: "ПП-ДБ" (26,9%) ГЕРБ (26,7%), проросійська партія "Відродження" (12,9%), Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину (ДПС, 12,4%), і Болгарська соціалістична партія (БСП, 10,5%).

Екзитпол Gallup прогнозує подолання чотиривідсоткового бар’єру ще одній партії – популістському проєкту коміка Славі Трифонова "Є такий народ", яка у 2021 році вирвалась на друге місце на позачергових виборах, та відтоді стрімко втратила популярність.

Подібну картину прогнозує і екзитпол Market Research, але й там "Є такий народ" долає прохідний бар’єр у межах статистичної похибки.

З урахуванням токсичності "Відродження" можливі варіанти коаліції передбачають участь або ГЕРБ і "ПП-ДБ", або одного з цих блоків із іншими партіями, окрім відродження. Останній такий варіант коаліції існував у 2022 році за прем’єрства Кирила Петкова.

Нагадаємо, парламентська вибори в Болгарії стали п'ятими за останні два роки на тлі перманентної політичної кризи в країні.

Більше читайте в матеріалі: Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори.