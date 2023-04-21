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Німецька Patriot лишатиметься у Польщі до червня, у Словаччині – до кінця року

П'ятниця, 21 квітня 2023, 08:42

Німеччина планує невдовзі передислокувати свої системи протиповітряної оборони Patriot, які зараз захищають небо Польщі і Словаччини.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це у коментарі німецьким ЗМІ повідомили у міністерстві оборони. 

З Польщі німецькі Patriot мають перекинути у червні, а зі Словаччини – наприкінці року. Це пояснюють тим, що ресурси Бундесверу не безмежні і їм шукають найбільш відповідне ситуації застосування. 

У міністерстві оборони зазначили, що поінформували союзниць про свої плани. 

Німеччина перемістила Patriot до Польщі після інциденту у листопаді, коли під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах ракета впала у польському прикордонному селі і вбила двох людей. 

У Словаччині Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни у рамках заходів з посилення східного флангу НАТО. 

У часи холодної війни Німеччина мала 36 батарей Patriot, зараз – загалом 11. 

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Німеччина вже передала Україні обіцяну систему Patriot із ракетами.

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