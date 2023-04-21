Німецька Patriot лишатиметься у Польщі до червня, у Словаччині – до кінця року

Німеччина планує невдовзі передислокувати свої системи протиповітряної оборони Patriot, які зараз захищають небо Польщі і Словаччини.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це у коментарі німецьким ЗМІ повідомили у міністерстві оборони.

З Польщі німецькі Patriot мають перекинути у червні, а зі Словаччини – наприкінці року. Це пояснюють тим, що ресурси Бундесверу не безмежні і їм шукають найбільш відповідне ситуації застосування.

У міністерстві оборони зазначили, що поінформували союзниць про свої плани.

Німеччина перемістила Patriot до Польщі після інциденту у листопаді, коли під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах ракета впала у польському прикордонному селі і вбила двох людей.

У Словаччині Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни у рамках заходів з посилення східного флангу НАТО.

У часи холодної війни Німеччина мала 36 батарей Patriot, зараз – загалом 11.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Німеччина вже передала Україні обіцяну систему Patriot із ракетами.