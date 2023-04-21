Германия планирует вскоре передислоцировать свои системы противовоздушной обороны Patriot, которые сейчас защищают небо Польши и Словакии.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом в комментарии немецким СМИ сообщили в министерстве обороны.

Из Польши немецкие Patriot должны перебросить в июне, а из Словакии – в конце года. Это объясняют тем, что ресурсы Бундесвера не безграничны и им ищут наиболее целесообразное для ситуации применение.

В министерстве обороны отметили, что проинформировали союзниц о своих планах.

Германия переместила Patriot в Польшу после инцидента в ноябре, когда во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам ракета упала в польском приграничном селе и убила двух человек.

В Словакии Patriot появились вскоре после начала полномасштабной войны в рамках мероприятий по усилению восточного фланга НАТО.

Во времена холодной войны Германия имела 36 батарей Patriot, сейчас – всего 11.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Германия уже передала Украине обещанную систему Patriot с ракетами.