Україна і Болгарія погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження

Міністри аграрної політики та продовольства Микола Сольський та міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев на тлі зернової кризи погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики в суботу, пише "Європейська правда".

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві не стали деталізувати жодні деталі погоджених домовленостей.

Болгарія оголосила 19 квітня, що вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Софія заявила, що очікує на рішення, за якого українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Переговори між міністрами сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини, які постраждали від надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з України, та заступником голови Європейської комісії Валдісом Домбровскісом відновляться в неділю.