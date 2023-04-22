Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку

Министры аграрной политики и продовольствия Николай Сольский и министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев на фоне зернового кризиса согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики в субботу, пишет "Европейская правда".

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузки", – говорится в сообщении.

В министерстве не стали детализировать никакие детали согласованных договоренностей.

Болгария объявила 19 апреля, что вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

София заявила, что ожидает решения, при котором украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны.

Переговоры между министрами сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии, которые пострадали от чрезмерного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, и заместителем председателя Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом возобновятся в воскресенье.