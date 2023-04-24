Міністри оборони Ірану, Сирії і Туреччини разом їдуть до Москви

Міністри оборони та очільники розвідок Росії, Туреччини, Ірану та Сирії у вівторок проведуть спільну зустріч у Москві.

Як повідомляє агентство Anadolu, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Він сказав, що зустріч відбудеться 25 квітня як продовження попередньої зустрічі у цьому форматі 28 грудня 2022 року.

Очільники розвідок та оборонних відомств Туреччини, Сирії та Ірану вирушать до Москви.

"Наша мета – вирішувати проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше повернути у регіон мир та спокій", – заявив Акар.

Він додав, що Туреччина налаштована продовжувати боротьбу з тероризмом і хоче, щоби сирійці у Туреччині могли повернутися у свою країну добровільно й безпечно та не вживатиме кроків, які створили би для цих людей додаткові проблеми.

Головною темою зустрічі, схоже, буде ситуація у Сирії, де задіяні інтереси усіх чотирьох сторін.