Министры обороны Ирана, Сирии и Турции вместе едут в Москву
Министры обороны и руководители разведок России, Турции, Ирана и Сирии во вторник проведут совместную встречу в Москве.
Как сообщает агентство Anadolu, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Он сказал, что встреча состоится 25 апреля как продолжение предыдущей встречи в этом формате 28 декабря 2022 года.
Руководители разведок и оборонных ведомств Турции, Сирии и Ирана отправятся в Москву.
"Наша цель – решать проблемы путем переговоров и как можно быстрее вернуть в регион мир и спокойствие", – заявил Акар.
Он добавил, что Турция настроена продолжать борьбу с терроризмом и хочет, чтобы сирийцы в Турции могли вернуться в свою страну добровольно и безопасно и не будет предпринимать шагов, которые создали бы для этих людей дополнительные проблемы.
Главной темой встречи, похоже, будет ситуация в Сирии, где задействованы интересы всех четырех сторон.