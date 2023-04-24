Министры обороны Ирана, Сирии и Турции вместе едут в Москву

Министры обороны и руководители разведок России, Турции, Ирана и Сирии во вторник проведут совместную встречу в Москве.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он сказал, что встреча состоится 25 апреля как продолжение предыдущей встречи в этом формате 28 декабря 2022 года.

Руководители разведок и оборонных ведомств Турции, Сирии и Ирана отправятся в Москву.

"Наша цель – решать проблемы путем переговоров и как можно быстрее вернуть в регион мир и спокойствие", – заявил Акар.

Он добавил, что Турция настроена продолжать борьбу с терроризмом и хочет, чтобы сирийцы в Турции могли вернуться в свою страну добровольно и безопасно и не будет предпринимать шагов, которые создали бы для этих людей дополнительные проблемы.

Главной темой встречи, похоже, будет ситуация в Сирии, где задействованы интересы всех четырех сторон.