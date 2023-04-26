Естонські інструктори підготували тисячу українських військових

Естонські інструктори підготували на території країни вже тисячу українських військових.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів заступник начальника генштабу Март Вендла.

"Тисяча українських військових пройшла підготовку на території Естонії. Увесь процес був організований у чотирьох групах", – зазначив він.

Вендла додав, що відгуки про результати навчання позитивні.

Полковник Віктор Кальницький, керівник департаменту з підготовки у генеральному штабі естонської армії, розповів, що програма включає підготовку за чотирма напрямками: індивідуальна, спеціалізована підготовка, робота групами та підготовка командної ланки. Естонські інструктори залучені у перших двох.

"Наприклад, ми навчали медиків, також навчали українців використовувати гармати FH-70", – розповів він.

За його словами, українські артилеристи, які навчалися в Естонії, вже на передовій і, за відгуками, працюють успішно та професійно.

Кальницький додав, що навчання для українських військових не зашкодили плановій підготовці естонських збройних сил. Крім того, досвід з цих програм проаналізують і застосують для покращення підготовки естонських військових.

Навчання українців фінансують частково з бюджету Естонії, частково коштами ЄС.

Топ-генерал США Марк Міллі нещодавно заявив, що у Німеччині зараз проходять підготовку 25 тисяч українських військових, 9 тисяч вже повернулися в Україну після навчання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на тлі чергової зустрічі формату "Рамштайн" казав, що завдяки місії ЄС підготовку пройшли 16 тисяч українських військових.

Фінляндія минулого тижня анонсувала допомогу для навчання українських військових в рамках місії ЄС.