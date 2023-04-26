Эстонские инструкторы подготовили тысячу украинских военных

Эстонские инструкторы подготовили на территории страны уже тысячу украинских военных.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал заместитель начальника генштаба Март Вендла.

"Тысяча украинских военных прошла подготовку на территории Эстонии. Весь процесс был организован в четырех группах", – отметил он.

Вендла добавил, что отзывы о результатах обучения положительные.

Полковник Виктор Кальницкий, руководитель департамента по подготовке в генеральном штабе эстонской армии, рассказал, что программа включает подготовку по четырем направлениям: индивидуальная, специализированная подготовка, работа группами и подготовка командного звена. Эстонские инструкторы задействованы в первых двух.

"Например, мы обучали медиков, также учили украинцев использовать пушки FH-70", – рассказал он.

По его словам, украинские артиллеристы, которые учились в Эстонии, уже на передовой и, по отзывам, работают успешно и профессионально.

Кальницкий добавил, что обучение для украинских военных не повредили плановой подготовке эстонских вооруженных сил. Кроме того, опыт из этих программ проанализируют и применят для улучшения подготовки эстонских военных.

Обучение для украинцев финансируется частично из бюджета Эстонии, частично средствами ЕС.

Топ-генерал США Марк Милли недавно заявил, что в Германии сейчас проходят подготовку 25 тысяч украинских военных, 9 тысяч уже вернулись в Украину после обучения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на фоне очередной встречи формата "Рамштайн" говорил, что благодаря миссии ЕС подготовку прошли 16 тысяч украинских военных.

Финляндия на прошлой неделе анонсировала помощь для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС.