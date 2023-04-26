У США назвали цинічними заклики угорського уряду до припинення вогню в Україні

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик угорського уряду до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним" з огляду на те, що значні території країни окуповані російськими військами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посол США не назвав прем'єр-міністра Віктора Орбана на ім'я, але угорський лідер неодноразово закликав до припинення вогню і мирних переговорів – крок, який, на думку критиків, буде рівнозначний здачі частини території України Росії.

"Коли ми чуємо, що політики виступають за умиротворення, яке маскується під мир, давайте будемо дуже відвертими: сьогодні мир може встановити одна людина. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна", – заявив Прессман на панельній дискусії в Будапешті.

"Цинічно закликати до припинення вогню, коли не ваша країна майже на 20% окупована іноземною армією", – сказав він.

Посол США заявив, що блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні через суперечку з Україною щодо ставлення до етнічних угорців є неприйнятним.

"Ми стурбовані тим, що угорські офіційні особи інструменталізують Альянс НАТО для вирішення цих двосторонніх проблем", – сказав він.

Як відомо, попри вторгнення Росії в Україну угорська влада не обірвала зв’язки з РФ. Зокрема, уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Глава МЗС Угорщини є одним з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавно він погодив з Росією кілька нових угод.