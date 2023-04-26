В США назвали циничными призывы венгерского правительства к прекращению огня в Украине

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв венгерского правительства к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая то, что значительные территории страны оккупированы российскими войсками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Посол США не назвал премьер-министра Виктора Орбана по имени, но венгерский лидер неоднократно призывал к прекращению огня и мирным переговорам – шаг, который, по мнению критиков, будет равнозначен сдаче части территории Украины России.

"Когда мы слышим, что политики выступают за умиротворение, которое маскируется под мир, давайте будем очень откровенными: сегодня мир может установить один человек. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится Украина", – заявил Прессман на панельной дискуссии в Будапеште/

"Цинично призывать к прекращению огня, когда не ваша страна почти на 20% оккупирована иностранной армией", – сказал он.

Посол США заявил, что блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за спора с Украиной по отношению к этническим венграм является неприемлемым.

"Мы обеспокоены тем, что венгерские официальные лица инструментализируют Альянс НАТО для решения этих двусторонних проблем", – сказал он.

Как известно, несмотря на вторжение России в Украину венгерские власти не оборвали связи с РФ. В частности, правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Глава МИД Венгрии является одним из немногих чиновников из страны ЕС, который встречался с российскими чиновниками в Москве с момента начала полномасштабной войны в Украине, а недавно он согласовал с Россией несколько новых соглашений.