Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

До Хорватії у середу на лікування прибули 19 українських військових, з якими також приїхали 9 членів їхніх родин.

Про це повідомило посольство України у Хорватії, пише "Європейська правда".

Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їхнього лікування, а членам сімей буде надано допомогу в розміщенні і підтримку під час перебування їхніх рідних на лікуванні.

"Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому й уряд Хорватії 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України", – зазначили в посольстві.

Наприкінці березні хорватський міністр у справах ветеранів Томо Медвед відвідав Україну разом з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, щоб взяти участь у церемонії з нагоди річниці визволення Бучі.

Після візиту він заявив, що Хорватія планує прийняти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.