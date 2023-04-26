Хорватия приняла на лечение 19 украинских военных

В Хорватию в среду на лечение прибыли 19 украинских военных, с которыми также приехали 9 членов их семей.

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии, пишет "Европейская правда".

Хорватия обеспечит весь комплекс медицинских и организационно-бытовых потребностей защитников Украины во время их лечения, а членам семей будет оказана помощь в размещении и поддержка во время пребывания их родных на лечении.

"Хорваты знают чувствительность и боль ран, полученных во время защиты Родины. Поэтому правительство Хорватии 16 марта 2023 года и приняло решение об оказании помощи в лечении и реабилитации раненых из Украины", – отметили в посольстве.

В конце марте хорватский министр по делам ветеранов Томо Медвед посетил Украину вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чтобы принять участие в церемонии по случаю годовщины освобождения Бучи.

После визита он заявил, что Хорватия планирует принять на лечение и реабилитацию раненых украинских военных.