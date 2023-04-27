На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець

Внаслідок займання метану на шахті на заході Словаччини постраждали дев’ятеро гірників, серед них один українець.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на шахті в районі населеного пункту Новаки після обіду у середу 26 квітня.

Міністр економіки Словаччини Карел Хірман повідомив, що, за попередніми висновками, почалося несподіване горіння метану, вибуху не було.

У зоні займання на той час було близько 70 шахтарів, із них дев’ять отримали опіки – у тому числі один громадянин України. Усі постраждалі змогли самостійно піднятися на поверхню, звідки гірників з найтяжчими опіками евакуювали гелікоптерами.

TASR/Radovan Stoklasa

Серед чотирьох у важкому стані – двоє громадян Польщі.

Словацькі служби з’ясовують причину інциденту.

Нагадаємо, навесні 2022 року у Польщі сталося дві аварії на шахтах, внаслідок них 15 гірників підтверджено загинули, а ще сімох, наскільки відомо, припинили шукати через загрозу нових вибухів і жертв у рятувальній команді.