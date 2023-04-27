На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Внаслідок займання метану на шахті на заході Словаччини постраждали дев’ятеро гірників, серед них один українець.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався на шахті в районі населеного пункту Новаки після обіду у середу 26 квітня.
Міністр економіки Словаччини Карел Хірман повідомив, що, за попередніми висновками, почалося несподіване горіння метану, вибуху не було.
У зоні займання на той час було близько 70 шахтарів, із них дев’ять отримали опіки – у тому числі один громадянин України. Усі постраждалі змогли самостійно піднятися на поверхню, звідки гірників з найтяжчими опіками евакуювали гелікоптерами.
Серед чотирьох у важкому стані – двоє громадян Польщі.
Словацькі служби з’ясовують причину інциденту.
Нагадаємо, навесні 2022 року у Польщі сталося дві аварії на шахтах, внаслідок них 15 гірників підтверджено загинули, а ще сімох, наскільки відомо, припинили шукати через загрозу нових вибухів і жертв у рятувальній команді.