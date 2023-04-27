На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец

В результате возгорания метана на шахте на западе Словакии пострадали девять горняков, среди них один украинец.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на шахте в районе населенного пункта Новаки после обеда в среду 26 апреля.

Министр экономики Словакии Карел Хирман сообщил, что, по предварительным выводам, началось неожиданное горение метана, взрыва не было.

В зоне возгорания в то время было около 70 шахтеров, из них девять получили ожоги – в том числе один гражданин Украины. Все пострадавшие смогли самостоятельно подняться на поверхность, откуда горняков с самыми тяжелыми ожогами эвакуировали вертолетами.

TASR/Radovan Stoklasa

Среди четырех в тяжелом состоянии – двое граждан Польши.

Словацкие службы выясняют причину инцидента.

Напомним, весной 2022 года в Польше произошло две аварии на шахтах, в результате них 15 горняков подтверждено погибли, а еще семерых, насколько известно, прекратили искать из-за угрозы новых взрывов и жертв в спасательной команде.