Папа Римський зустрівся з українськими біженцями в Будапешті

Папа Римський Франциск у суботу зустрівся з українцями, які втекли від російського вторгнення в Угорщину, і сказав біженцям, що інше майбутнє можливе.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Франциск зустрівся приблизно з 600 біженцями, а також із бідними та бездомними людьми в церкві Святої Єлизавети в Будапешті в другий день свого візиту, який розпочався в п'ятницю, коли він різко попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі.

Один з українців, Олег Яковлєв, розповів про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п'ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.

"Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну", – сказав Яковлєв Папі.

Близько 35 000 осіб звернулися за статусом тимчасового захисту в Угорщині.

Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід'ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні – невіруючі.

"Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе", – сказав він.

Напередодні візиту в Угорщину Франциск зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Ватикані.

Раніше Франциск заявляв, що під час візиту до Угорщини буде закликати до миру в Україні.