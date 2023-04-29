Папа Римский встретился с украинскими беженцами в Будапеште

Папа Римский Франциск в субботу встретился с украинцами, бежавшими от российского вторжения в Венгрию, и сказал беженцам, что другое будущее возможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Франциск встретился примерно с 600 беженцами, а также с бедными и бездомными людьми в церкви Святой Елизаветы в Будапеште во второй день своего визита, который начался в пятницу, когда он резко предупредил об опасности роста национализма в Европе.

Один из украинцев, Олег Яковлев, рассказал о том, что год назад ему, его жене Людмиле и их пятерым детям пришлось покинуть Днепр после российских бомбардировок.

"Нас здесь приняли, и мы нашли новый дом, ном многие страдали и страдают до сих пор из-за войны", – сказал Яковлев Папе.

Около 35 000 человек обратились за статусом временной защиты в Венгрии.

Франциск сказал, что выражение сострадания к тем, кто страдает от бедности и трагедий, является неотъемлемой частью христианства, даже если нуждающиеся – неверующие.

"Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы обретаем мужество, необходимое для дальнейшего движения вперед: мы находим в себе силы верить, что не все потеряно и что что другое будущее возможно", – сказал он.

Накануне визита в Венгрию Франциск встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ватикане.

Ранее Франциск заявлял, что во время визита в Венгрию будет призывать к миру в Украине.