Мельник про переговори з РФ: Гнилий компроміс не забезпечить стабільний мир

Україна не піде на компроміси з Росією, яка не зацікавлена в переговорах, адже поступки не забезпечать стабільний мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю Morgenpost.

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше – крихке перемир'я. Будь-які розмови про переговори також є повною нісенітницею, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – сказав Мельник.

За його словами, в Україні зараз немає прагнення до миру за будь-яку ціну. с

"На даний момент я не відчуваю жодного бажання миру за будь-яку ціну. Якби ми могли показати небагато у військовому плані, у нас у будь-якому разі були б слабкі козирі на можливих переговорах. Переважна більшість населення України не хоче віддавати жодного клаптика землі заради миру", – наголосив він.

Раніше Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року.

Нагадаємо, за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" 21 квітня очільник Пентагону Остін оголосив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

Генеральний секретар НАТО у кулуарах засідання висловив впевненість, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.