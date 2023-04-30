Мельник о переговорах с РФ: Гнилой компромисс не обеспечит стабильный мир

Украина не пойдет на компромиссы с Россией, которая не заинтересована в переговорах, ведь уступки не обеспечат стабильный мир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Morgenpost.

"Гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас, максимум – хрупкое перемирие. Любые разговоры о переговорах также являются полной ерундой, потому что россияне вообще не хотят вести переговоры", – сказал Мельник.

По его словам, в Украине сейчас нет стремления к миру любой ценой.

"На данный момент я не чувствую никакого желания мира любой ценой. Если бы мы могли показать немного в военном плане, у нас в любом случае были бы слабые козыри на возможных переговорах. Подавляющее большинство населения Украины не хочет отдавать ни одного клочка земли ради мира", – подчеркнул он.

Ранее Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в этом году.

Напомним, по итогам 11-го заседания в формате "Рамштайн" 21 апреля глава Пентагона Остин объявил, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

Генеральный секретарь НАТО в кулуарах заседания выразил уверенность, что Украина готова отвоевать больше территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских сил.