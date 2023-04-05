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Зеленський у Варшаві зустрінеться з представниками польської опозиції - ЗМІ

Середа, 5 квітня 2023, 14:46

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з групою представників місцевої влади та опозиційних політиків, хоча спочатку це не було заплановано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Onet з посиланням на свої джерела.

Зеленський у другій половині дня в середу зустрінеться з мером Варшави Рафалом Тшасковським та іншими представниками місцевого самоврядування, які активно допомагають Україні. Зустріч має відбутися в Королівському замку о 17:30.

Тшасковський був суперником Дуди на виборах 2020 року.

За неофіційними даними, Зеленський зустрінеться з представниками органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, які підтримують людей, що втекли від війни.

Згідно з офіційною програмою візиту, яку надала канцелярією президента Польщі, у цей час відбудеться офіційна зустріч Анджея Дуди та Зеленського з "людьми, які беруть участь у допомозі Україні".

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув до Польщі 5 квітня вранці.

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року. 

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

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Польща Зеленський

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