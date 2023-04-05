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Зеленский в Варшаве встретится с представителями польской оппозиции - СМИ

Среда, 5 апреля 2023, 14:46

Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве встретится с группой представителей местной власти и оппозиционных политиков, хотя изначально это не было запланировано.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Onet со ссылкой на свои источники.

Зеленский во второй половине дня в среду встретится с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и другими представителями местного самоуправления, которые активно помогают Украине. Встреча должна состояться в Королевском замке в 17:30.

Тшасковский был соперником Дуды на выборах 2020 года.

По неофициальным данным, Зеленский встретится с представителями органов местного самоуправления и неправительственных организаций, которые поддерживают людей, сбежавших от войны.

Согласно официальной программе визита, предоставленной канцелярией президента Польши, в это время состоится официальная встреча Анджея Дуды и Зеленского с "людьми, которые участвуют в помощи Украине".

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля утром.

Это первый официальный визит Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны. Помимо этого, президенты Украины и Польши дважды пересекались "в рабочем режиме" в польском Жешуве - в декабре 2022-го и в феврале 2023 года.

До сих пор за время полномасштабной войны президент Украины лишь дважды выезжал за границу - для визита в Вашингтон и в рамках одной поездки в Лондон, Париж и Брюссель.

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Польша Зеленский

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