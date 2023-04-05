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Президент Чорногорії, що програв вибори, пішов з посади лідера партії, яку очолював 25 років

Середа, 5 квітня 2023, 22:58

Багаторічний президент Чорногорії Міло Джуканович, який програв останні вибори голови держави в неділю, вирішив піти з посади лідера своєї Демократичної партії соціалістів (ДПС) – він очолював її з 1998 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Після відставки Джукановича виконувати обов’язки очільника ДПС буде Даніель Живкович, який нині очолює фракцію партії в парламенті.

Про рішення піти з посади поки ще чинний президент Чорногорії заявляв у середині березня, до виборів. Нового лідера Демократичної соціалістичної партії мають обрати через два-три місяці після виборів до парламенту 11 червня.

Обраний президент Чорногорії заявив, що слідуватиме політиці ЄС щодо Росії

Міло Джуканович до 1998 року був віцепрезидентом ДПС, після цього незмінно очолював політичну силу. Під час її останнього з’їзду у січні 2021 року вже порушувалось питання про відставку Джукановича, але тоді його так і не ухвалили.

Нагадаємо, опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав підтримку понад 60% чорногорських виборців у другому турі президентських виборів у неділю.

У своїй першій промові після виборів новий президент Чорногорії висловив упевненість, що за його каденції країна вступить до ЄС, а також підтримуватиме добрі відносини з країнами Західних Балкан.

Опонент Мілатовича, багаторічний президент Чорногорії Міло Джуканович, також зазначив, що перемога нового президента створює гарне підґрунтя для повернення Чорногорії на шлях до членства у ЄС.

Більше про це читайте тут: За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги.

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Чорногорія

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