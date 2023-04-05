Проигравший выборы президент Черногории ушел с поста лидера партии, которую возглавлял 25 лет

Многолетний президент Черногории Мило Джуканович, который проиграл последние выборы главы государства в воскресенье, решил уйти с поста лидера своей Демократической партии социалистов (ДПС) - он возглавлял ее с 1998 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

После отставки Джукановича исполнять обязанности главы ДПС будет Даниэль Живкович, который сейчас возглавляет фракцию партии в парламенте.

О решении уйти с должности пока еще действующий президент Черногории заявлял в середине марта, до выборов. Нового лидера Демократической социалистической партии должны избрать через два-три месяца после выборов в парламент 11 июня.

Мило Джуканович до 1998 года был вице-президентом ДПС, после этого неизменно возглавлял политическую силу. Во время ее последнего съезда в январе 2021 года уже поднимался вопрос об отставке Джукановича, но тогда его так и не приняли.

Напомним, оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку более 60% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов в воскресенье.

В своей первой речи после выборов новый президент Черногории выразил уверенность, что при его каденции страна вступит в ЕС, а также будет поддерживать хорошие отношения со странами Западных Балкан.

Оппонент Милатовича, многолетний президент Черногории Мило Джуканович, также отметил, что победа нового президента создает хорошую основу для возвращения Черногории на путь к членству в ЕС.

Больше об этом читайте здесь: При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.