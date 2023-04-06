У Грузії оштрафували на 180 євро міністерство за незаконний збір даних з комп’ютерів працівників

У Грузії оштрафували на 180 євро одне з міністерств за те, що там для "контролю ефективності на роботі" встановили на комп’ютери працівників програму, яка відстежувала всю їхню активність з пристрою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Перевірку відомства Служба захисту персональних даних почала після анонімного запиту. Про яке міністерство йдеться, не розкривають.

За підсумками перевірки встановили, що у міністерстві та десятку підпорядкованих йому структурах на комп’ютерах працівників була встановлена програма, що детально аналізує активність із пристрою, зокрема пошукові запити та інтернет-сторінки, які людина відвідує протягом дня. Частина співробітників не здогадувались про те, що за ними стежать.

У міністерстві пояснили рішення необхідністю контролювати реальний робочий час працівників та "інформаційною безпекою".

Служба захисту персональних даних визнала це порушенням та покарала відомство на 500 ларі, що трохи менше 180 євро, зобов’язавши також видалити зібрані дані та припинити використання програми.