В Грузии оштрафовали на 180 евро министерство за незаконный сбор данных с компьютеров сотрудников

В Грузии оштрафовали на 180 евро одно из министерств за то, что там для "контроля эффективности на работе" установили на компьютеры работников программу, которая отслеживала всю их активность с устройства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Проверку ведомства Служба защиты персональных данных начала после анонимного запроса. О каком министерстве идет речь, не раскрывают.

По итогам проверки установили, что в министерстве и десятке подчиненных ему структурах на компьютерах сотрудников была установлена программа, которая подробно анализирует активность с устройства, в частности поисковые запросы и интернет-страницы, которые человек посещает в течение дня. Часть сотрудников не догадывались о том, что за ними следят.

В министерстве объяснили решение необходимостью контролировать реальное рабочее время работников и "информационной безопасностью".

Служба защиты персональных данных признала это нарушением и наказала ведомство на 500 лари, что чуть меньше 180 евро, обязав также удалить собранные данные и прекратить использование программы.