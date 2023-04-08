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На кордоні Польщі зростає потік мандрівників на в’їзд в Україну – ймовірно, перед Великоднем

Субота, 8 квітня 2023, 11:37

Польські прикордонники відзначають зростання потоку мандрівників на в’їзд в Україну, це переважно українці, які повертаються додому. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, цитуючи речницю польських прикордонників Анну Міхальську. 

За даними польського відомства, підвищений потік мандрівників почався вже минулими вихідними. 

Міхальська розповіла, що найбільше зріс рух на ділянці польського кордону з Україною – на виїзд до України.

"Минулими вихідними на виїзд з Польщі в Україну попрямували понад 40 тисяч людей", - зазначає вона, додаючи, що зазвичай середні показники – 22 тисячі.

За її словами, це можна пояснити початком великодніх вихідних у Німеччині та Польщі, як і наближенням православного Великодня – чимало українців, які живуть у Європі або оформили тимчасовий захист, їдуть у гості до рідних. 

7 квітня кордон на виїзд з Польщі в Україну перетнули близько 33 тисяч осіб, тоді як у зворотньому напрямку - близько 23 тисяч.

Речниця зазначила, що час очікування на пунктах пропуску може сягати двох годин і більше.

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