На границе Польши растет поток путешественников на въезд в Украину - вероятно, перед Пасхой

Польские пограничники отмечают рост потока путешественников на въезд в Украину, это преимущественно украинцы, которые возвращаются домой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, цитируя пресс-секретаря польских пограничников Анну Михальскую.

По данным польского ведомства, повышенный поток путешественников начался уже в минувшие выходные.

Михальская рассказала, что больше всего выросло движение на участке польской границы с Украиной - на выезд в Украину.

"В минувшие выходные на выезд из Польши в Украину направились более 40 тысяч человек", - отмечает она, добавляя, что обычно средние показатели - 22 тысячи.

По ее словам, это можно объяснить началом пасхальных выходных в Германии и Польше, а также приближением православной Пасхи - многие украинцы, которые живут в Европе или оформили временную защиту, едут в гости к родным.

7 апреля границу на выезд из Польши в Украину пересекли около 33 тысяч человек, тогда как в обратном направлении - около 23 тысяч.

W dn.07.04 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱23 tys. osób.Od 24.02.2022 - ponad 10,951 mln os.

W dn.07.04 z Polski🇵🇱do Ukrainy🇺🇦odprawiono prawie 33 tys. osób.Od 24.02.2022 - prawie 9,168 mln os.#granicapolskoukraińska pic.twitter.com/yPv27zDNWV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 8, 2023

Пресс-секретарь отметила, что время ожидания на пунктах пропуска может достигать двух часов и более.