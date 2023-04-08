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На границе Польши растет поток путешественников на въезд в Украину - вероятно, перед Пасхой

Суббота, 8 апреля 2023, 11:37

Польские пограничники отмечают рост потока путешественников на въезд в Украину, это преимущественно украинцы, которые возвращаются домой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, цитируя пресс-секретаря польских пограничников Анну Михальскую.

По данным польского ведомства, повышенный поток путешественников начался уже в минувшие выходные.

Михальская рассказала, что больше всего выросло движение на участке польской границы с Украиной - на выезд в Украину.

"В минувшие выходные на выезд из Польши в Украину направились более 40 тысяч человек", - отмечает она, добавляя, что обычно средние показатели - 22 тысячи.

По ее словам, это можно объяснить началом пасхальных выходных в Германии и Польше, а также приближением православной Пасхи - многие украинцы, которые живут в Европе или оформили временную защиту, едут в гости к родным.

7 апреля границу на выезд из Польши в Украину пересекли около 33 тысяч человек, тогда как в обратном направлении - около 23 тысяч.

Пресс-секретарь отметила, что время ожидания на пунктах пропуска может достигать двух часов и более.

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Польша

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