Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Міноборони Молдови попередило про пересування техніки: готуються навчання миротворців

Субота, 8 квітня 2023, 20:08

Міністерство оборони Молдови повідомило, що наступного тижня відбудуться навчання одного з миротворчих підрозділів армії, у зв’язку з чим на дорогах можуть бачити військову техніку.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В оборонному відомстві зазначили, що навчання проходитимуть військові 22-го миротворчого батальйону "Блакитні шоломи". До маневрів залучать, серед іншого, передані Німеччиною бронетранспортери Piranha. 

"Навчання, що проходитимуть 10-14 квітня, включають теоретичні і практичні заняття, що засновані на сценаріях, характерних для міжнародних театрів бойових дій. Військові вивчатимуть тактику, методи та процедури, які використовують у миротворчих операціях, зокрема патрулювання та охорону важливих об’єктів", - зазначили у міністерстві оборони.  

Відомство попередило, що люди можуть бачити на дорогах військову техніку, коли вона буде переміщуватися з місць базування у навчальні центри армії – у тому числі бронетранспортери Piranha. 

Як повідомлялося, Німеччина планує передати Молдові загалом 19 бронетранспортерів Piranha, угоду про це підписували ще у 2021 році. 

У січні Молдова отримала перші три таких БТР, у лютому анонсували наступних три. Решта машин мають прибути протягом 2023 року. 

Нагадаємо, також військові Молдови братимуть участь у багатонаціональних навчаннях західних союзників Defender 23, які розпочнуться у квітні під керівництвом США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

"ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок"

Саломе Самадашвілі: "Грузинський уряд не просто не робить усе можливе для нашого кандидатства, а й влаштовує саботаж нашому успіху в Євросоюзі".
7 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

"У наступні пів року ми побачимо рух у вирішенні конфлікту з Угорщиною"

Тібор Томпа: "На сьогодні ми маємо так зване "втрачене покоління" українських угорців. І, на жаль, Будапешту цей процес був вигідний..."
7 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Прямий шлях до членства: як відмова від ПДЧ змінила процедуру вступу України до НАТО

Кулеба за підсумками переговорів у Брюсселі оголосив, що надання Україні Плану дій щодо членства зняте з розгляду. Що це означає?
6 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда