Міноборони Молдови попередило про пересування техніки: готуються навчання миротворців

Міністерство оборони Молдови повідомило, що наступного тижня відбудуться навчання одного з миротворчих підрозділів армії, у зв’язку з чим на дорогах можуть бачити військову техніку.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В оборонному відомстві зазначили, що навчання проходитимуть військові 22-го миротворчого батальйону "Блакитні шоломи". До маневрів залучать, серед іншого, передані Німеччиною бронетранспортери Piranha.

"Навчання, що проходитимуть 10-14 квітня, включають теоретичні і практичні заняття, що засновані на сценаріях, характерних для міжнародних театрів бойових дій. Військові вивчатимуть тактику, методи та процедури, які використовують у миротворчих операціях, зокрема патрулювання та охорону важливих об’єктів", - зазначили у міністерстві оборони.

Відомство попередило, що люди можуть бачити на дорогах військову техніку, коли вона буде переміщуватися з місць базування у навчальні центри армії – у тому числі бронетранспортери Piranha.

Як повідомлялося, Німеччина планує передати Молдові загалом 19 бронетранспортерів Piranha, угоду про це підписували ще у 2021 році.

У січні Молдова отримала перші три таких БТР, у лютому анонсували наступних три. Решта машин мають прибути протягом 2023 року.

Нагадаємо, також військові Молдови братимуть участь у багатонаціональних навчаннях західних союзників Defender 23, які розпочнуться у квітні під керівництвом США.