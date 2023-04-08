Минобороны Молдовы предупредило о передвижении техники: готовятся учения миротворцев

Министерство обороны Молдовы сообщило, что на следующей неделе состоятся учения одного из миротворческих подразделений армии, в связи с чем на дорогах могут видеть военную технику.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В оборонном ведомстве отметили, что учения будут проходить военные 22-го миротворческого батальона "Голубые каски". В маневрах примут участие в том числе переданные Германией бронетранспортеры Piranha.

"Учения, которые пройдут с 10 по 14 апреля, включают теоретические и практические занятия, основанные на сценариях , которые характерны для международных театров военных действий. Военные изучат тактику, методы и процедуры, используемые миротворцами в операциях, в том числе патрулирование и охрану важных целей", - отметили в министерстве обороны.

Ведомство предупредило, что люди могут видеть на дорогах военную технику, когда она будет перемещаться с мест базирования в учебные центры армии - в том числе бронетранспортеры Piranha.

Как сообщалось, Германия планирует передать Молдове всего 19 бронетранспортеров Piranha, соглашение об этом подписывали еще в 2021 году.

В январе Молдова получила первые три таких БТР, в феврале анонсировали следующие три. Остальные машины должны прибыть в течение 2023 года.

Напомним, также военные Молдовы будут участвовать в многонациональных учениях западных союзников Defender 23, которые начнутся в апреле под руководством США.