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У Словаччині зняли звинувачення з експрем’єра через публікацію відео з С-300 для України

Неділя, 9 квітня 2023, 11:54

Кримінальне звинувачення проти лідера опозиційної словацької партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію в соціальних мережах секретної інформації про транспортування зенітно-ракетних комплексів С-300 в Україну було знято.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію підтвердила для TASR речниця регіональної поліції Братислави Яна Сімункова.

"Кримінальне провадження було завершено офіційним зняттям кримінального обвинувачення в червні 2022 року", - зазначила Сімункова.

Депутат від партії "Свобода і солідарність" (SaS) Ян Бенчик надав інформацію про звинувачення проти Фіцо, якого звинувачували у шпигунстві, створенні загрози для секретної інформації та розголошенні конфіденційної інформації. За словами Бенчика, розголошення такої інформації могло поставити під загрозу військових і транзитний персонал, який здійснював ці перевезення, головним чином через те, що секретна інформація, яку Фіцо розкрив через відео в соціальних мережах, була оприлюднена до її офіційного оприлюднення.

Фіцо тоді стверджував, що робилися спроби висунути неправдиві звинувачення проти опозиції. Він виступав проти передачі Україні системи протиповітряної оборони С-300.

Нагадаємо, у Словаччині опозиційна партія Smer-SD подала кримінальну скаргу на міністрів уряду через нещодавнє схвалення передачі Україні списаних винищувачів МіГ-29.

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Словаччина

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