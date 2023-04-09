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В Словакии сняли обвинения с экс-премьера из-за публикации видео с С-300 для Украины

Воскресенье, 9 апреля 2023, 11:54

Уголовное обвинение против лидера оппозиционной словацкой партии Smer-SD, экс-премьера Роберта Фицо за публикацию в социальных сетях секретной информации о транспортировке зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину было снято.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию подтвердила для TASR пресс-секретарь региональной полиции Братиславы Яна Симункова.

"Уголовное производство было завершено официальным снятием уголовного обвинения в июне 2022 года", - отметила Симункова.

Депутат от партии "Свобода и солидарность" (SaS) Ян Бенчик предоставил информацию об обвинениях против Фицо, которого обвиняли в шпионаже, создании угрозы для секретной информации и разглашении конфиденциальной информации. По словам Бенчика, разглашение такой информации могло поставить под угрозу военных и транзитный персонал, который осуществлял эти перевозки, главным образом из-за того, что секретная информация, которую Фицо раскрыл через видео в социальных сетях, была обнародована до ее официального обнародования.

Фицо тогда утверждал, что предпринимались попытки выдвинуть ложные обвинения против оппозиции. Он выступал против передачи Украине системы противовоздушной обороны С-300.

Напомним, в Словакии оппозиционная партия Smer-SD подала уголовную жалобу на министров правительства из-за недавнего одобрения передачи Украине списанных истребителей МиГ-29.

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Словакия

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