В Естонії чоловіка оштрафували на 444 євро за носіння футболки з написом СРСР

Жителя естонської Нарви, який 9 травня 2022 року прийшов до танка-пам'ятника у футболці з написом СРСР, оштрафували на 444 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Рішення про штраф Ідаська префектура винесла ще 24 листопада, але законної чинності воно набуло лише цього тижня, коли касаційну скаргу чоловіка не прийняв до розгляду Державний суд.

Чоловіка було покарано в рамках порушеного проти нього провадження про проступок за статтею 151'1 Пенітенціарного кодексу. У поліції вирішили, що чоловік 1961 року народження вчинив правопорушення, коли 9 травня прийшов до встановленого між Нарвою і Нарва-Єесуу танка-пам'ятника у футболці червоного кольору з написом СРСР і гербом Радянського Союзу.

"Демонстрація такої футболки 9 травня є актом провокації, безпосередньо пов'язаним із виправданням вчинення міжнародного злочину і не має нічого спільного з вшануванням пам'яті полеглих", - вирішили і в поліції, і у Віруському повітовому суді, який на початку лютого не став скасовувати виписаний чоловікові штраф.

Як випливає із судового рішення, на суді чоловік також підтвердив свою підтримку агресії Російської Федерації проти України.

9 травня, побачивши поліцейський патруль, чоловік намагався заховати футболку під курткою, що свідчить про те, що він розумів, що носіння предмета одягу з такою символікою заборонене, вважають в префектурі.

При цьому ступінь провини чоловіка суд розцінив як середню, оскільки завдяки втручанню поліцейських заборонену символіку він демонстрував лише "в короткий проміжок часу і відносно невеликій кількості осіб".

Згідно з рішенням суду, яке набрало чинності 4 квітня, мешканець Нарви зможе виплачувати штраф упродовж півроку щомісячними платежами в розмірі 74 євро.

Нагадаємо, минулого року за розпорядженням уряду Естонії у місті Нарві та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.