Уряд Естонії почав демонтаж радянських пам’ятників у проросійській Нарві

У естонському місті Нарва з 7 години ранку вівторка почали демонтаж танка-пам'ятника - рішення, яке уряд ухвалив попри спротив місцевих жителів проросійського міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Уряд Естонії ухвалив рішення про перенесення не тільки танка, але й решти радянських пам'ятників у Нарві та місті Нарва-Йиесуу. З метою забезпечення безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників, тож що дорога до них для транспорту та пішоходів закрита. На кордонах стоїть поліція та перевіряє документи.

Місцеві журналісти повідомляють про спокійну ситуацію на місці та відсутність цивільних.

За словами керівника Нарвського відділення поліції Індрека Пюві, поліція обмежила пересування людей біля нарвського танка та прилеглих пам'ятників.

"Ми створюємо периметр навколо трьох військових пам'яток Радянського Союзу на дорозі Нарва-Нарва-Йиесуу для їхнього безпечного переміщення. Це означає, що заборонено перебувати в цьому районі, а автомобілям - пересуватися або паркуватися. Заборонена зона чітко позначена дорожніми знаками, і там перебувають співробітники поліції, які підкажуть людям, як її обійти у разі потреби", - пояснив Пюві.

Танк Т-34 буде доставлений до Естонського військового музею у Віймсі.

У вівторок вранці прем'єр-міністра Кая Каллас, міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу та генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер провели позачергову пресконференцію у зв’язку з демонтажем пам’ятників, який виявився чутливим питанням.

За словами Каллас, після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, радянські військові пам'ятники у громадському просторі Естонії перестали бути просто місцевою проблемою.

"Ніхто з нас не хоче, щоб агресивний і ворожий у військовому плані сусід міг нагнітати напруженість у нашій власній країні. Згідно з Конституцією, головною цінністю естонської держави є внутрішній мир, а одним із основних завдань держави є захист внутрішнього та зовнішнього світу. Ми не дамо Росії можливості використати минуле, щоб зруйнувати внутрішній мир Естонії", - сказала вона.

"Враховуючи, як швидко зростає напруженість і плутанина навколо меморіалів у Нарві, ми повинні діяти швидко, щоб забезпечити громадський порядок та внутрішню безпеку. Саме тому ми в уряді прийняли рішення прибрати військові пам'ятники з їхніх нинішніх місць, щоб не дати їм ще більше розпалити ненависть у суспільстві та роздирати старі рани. На братській могилі загиблих у Другій світовій війні в Нарві буде встановлено нейтральний могильний знак, і вона продовжить залишатися гідним місцем для поминання загиблих", - додала Кая Каллас.

Прем'єр-міністр також наголосила на необхідності зосередитися на спільному майбутньому.

Радянський танк, один із найвідоміших символів радянської окупації в Естонії, розташований в місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

Мер Нарви Катрі Райк висловилася проти перенесення радянського танка-пам'ятника, назвавши його частиною ідентичності місцевого російськомовного населення.

На тлі дискусій щодо демонтажу пам’ятника місцеві жителі почали чергувати біля нього, щоб не перенесли.

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