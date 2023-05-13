У Бундестазі закликали відкрити Україні шлях до НАТО

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту українського президента Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні має йти чіткий сигнал про те, який вигляд може мати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО", – сказав Рот, який є депутатом від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Наша мета має полягати в тому, щоб Росія ніколи більше не ставила під загрозу або під сумнів безпеку, незалежність і територіальну цілісність України", – додав Рот.

За його словами, "реалістична і чесна дорожня карта" необхідна і для членства Києва в ЄС, "яке пов'язане з конкретними кроками з реформування, а також з такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок" Євросоюзу.

Переговори про це мають "розпочатися не пізніше початку 2024 року", вважає голова комітету Бундестагу з міжнародних справ.

Схожу позицію займає і Юрген Гардт, експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц має чітко виступити "за повноправне членство України у Північноатлантичному альянсі у перспективі".

Нагадаємо, Сенат Польщі підтримав пришвидшений вступ України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії і ключовим на цьому шляху вважає саміт Альянсу у Вільнюсі в липні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Кулеба.

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