В Бундестаге призвали открыть Украине путь в НАТО

Председатель комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот накануне возможного визита украинского президента Владимира Зеленского в Германию высказался в поддержку членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"От следующего саммита НАТО в Вильнюсе в июле должен идти четкий сигнал о том, как может выглядеть путь Украины к надежным гарантиям безопасности с целью членства в НАТО", – сказал Рот, который является депутатом от правящей Социал-демократической партии Германии.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы Россия никогда больше не ставила под угрозу или под сомнение безопасность, независимость и территориальную целостность Украины", – добавил Рот.

По его словам, "реалистичная и честная дорожная карта" необходима и для членства Киева в ЕС, "которое связано с конкретными шагами по реформированию, а также с такими стимулами, как ранний доступ на внутренний рынок" Евросоюза.

Переговоры об этом должны "начаться не позднее начала 2024 года", считает глава комитета Бундестага по международным делам.

Похожую позицию занимает и Юрген Гардт, эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС). По его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц должен четко выступить "за полноправное членство Украины в Североатлантическом альянсе в перспективе".

Напомним, Сенат Польши поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии и ключевым на этом пути считает саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.

Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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