У Німеччині скасували 50-годинний страйк, який міг паралізувати залізницю

У Німеччині скасували 50-годинний страйк, який мав розпочатися в неділю ввечері по всій залізничній мережі країни, після того, як профспілка та залізничний оператор Deutsche Bahn досягли компромісу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Суд з трудових спорів у Франкфурті підтвердив, що висунув пропозицію врегулювання, на яку погодилися і профспілка залізничників та транспортників EVG, і Deutsche Bahn.

"В інтересах залізничної компанії, її клієнтів та галузі ми зробили все, щоб запобігти страйку, і успішно", – заявив керівник відділу персоналу Deutsche Bahn Мартін Зайлер. "Звичайно, обидві сторони завжди є частиною такого компромісу", – додав він.

Незважаючи на скасування страйку, Deutsche Bahn заявила, що затримки в русі регіональних і міжміських поїздів все ще будуть, оскільки компанія перепланує програму скасування близько 50 тисяч поїздів.

Очікувалося, що запланований страйк, оголошений EVG, серйозно вплине на рух поїздів у понеділок і вівторок наступного тижня.

Deutsche Bahn заявила, що збирається скасувати всі поїзди далекого прямування і більшість регіональних послуг під час страйку.

Раніше національний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn звернувся до суду з проханням терміново видати судовий наказ про блокування страйку. Залізничний оператор заявив, що судовий розгляд необхідний для припинення страйку "в інтересах клієнтів".

В рамках угоди обидві сторони заявили, що повернуться до переговорів в надії досягти якнайшвидшого їх завершення, йдеться в заяві Deutsche Bahn.

EVG веде переговори про укладення нових колективних договорів з 50 залізничними компаніями для 230 000 працівників, 180 000 з яких працюють у німецькому національному залізничному операторі Deutsche Bahn.

За словами EVG, страйк вплинув би на Deutsche Bahn та на інші транспортні компанії.