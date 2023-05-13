В Германии отменили 50-часовую забастовку, которая могла парализовать железную дорогу

В Германии отменили 50-часовую забастовку, которая должна была начаться в воскресенье вечером по всей железнодорожной сети страны, после того, как профсоюз и железнодорожный оператор Deutsche Bahn достигли компромисса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Суд по трудовым спорам во Франкфурте подтвердил, что выдвинул предложение урегулирования, на которое согласились и профсоюз железнодорожников и транспортников EVG, и Deutsche Bahn.

"В интересах железнодорожной компании, ее клиентов и отрасли мы сделали все, чтобы предотвратить забастовку, и успешно", – заявил руководитель отдела персонала Deutsche Bahn Мартин Зайлер. "Конечно, обе стороны всегда являются частью такого компромисса", – добавил он.

Несмотря на отмену забастовки, Deutsche Bahn заявила, что задержки в движении региональных и междугородних поездов все еще будут, поскольку компания перепланирует программу отмены около 50 тысяч поездов.

Ожидалось, что запланированная забастовка, объявленная EVG, серьезно повлияет на движение поездов в понедельник и вторник на следующей неделе.

Deutsche Bahn заявила, что собирается отменить все поезда дальнего следования и большинство региональных услуг во время забастовки.

Ранее национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn обратился в суд с просьбой срочно выдать судебный приказ о блокировании забастовки. Железнодорожный оператор заявил, что судебное разбирательство необходимо для прекращения забастовки "в интересах клиентов".

В рамках соглашения обе стороны заявили, что вернутся к переговорам в надежде достичь скорейшего их завершения, говорится в заявлении Deutsche Bahn.

EVG ведет переговоры о заключении новых коллективных договоров с 50 железнодорожными компаниями для 230 000 работников, 180 000 из которых работают в немецком национальном железнодорожном операторе Deutsche Bahn.

По словам EVG, забастовка повлияла бы на Deutsche Bahn и на другие транспортные компании.