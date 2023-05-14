У Туреччині проходять ключові вибори, які можуть повалити Ердогана

У Туреччині 14 травня відбуваються вибори, які вирішать, чи залишиться президент Реджеп Таїп Ердоган президентом після 20 років правління.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Одночасно з президентськими виборами у неділю в Туреччині проходять і парламентські.

Голосування на дільницях почалося о 8 ранку і завершиться о 17:00. Медіа заборонено повідомляти про часткові результати до 21:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Екзит-поли не проводять.

Опитування громадської думки напередодні виборів вперше за 20 років перебування на посаді Ердогана показали відставання чинного президента від свого головного опонента, Кемаля Киличдароглу.

Киличдароглу – 74-річний лідер лівоцентристської Республіканської народної партії (CHP) і спільний кандидат від об’єднаного опозиційного альянсу. Вперше за багато років опозиції вдалося максимально об'єднатися. Шість найбільших опозиційних партій висунули єдиного кандидата – такого не було ще ніколи.

Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі 28 травня.

Вибори відбуваються через три місяці після того, як землетруси на південному сході Туреччини забрали життя понад 50 тисяч людей, а також на тлі економічної кризи, у якій критики звинувачують неправильне управління керівництва країни.

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди". Також читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.