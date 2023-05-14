В Турции проходят ключевые выборы, которые могут свергнуть Эрдогана

В Турции 14 мая проходят выборы, которые решат, останется ли президент Реджеп Тайип Эрдоган президентом после 20 лет правления.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Одновременно с президентскими выборами в воскресенье в Турции проходят и парламентские.

Голосование на участках началось в 8 утра и завершится в 17:00. Медиа запрещено сообщать о частичных результатах до 21:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. Экзит-полы не проводятся.

Опросы общественного мнения накануне выборов впервые за 20 лет пребывания на посту Эрдогана показали отставание действующего президента от своего главного оппонента, Кемаля Кылычдароглу.

Кылычдароглу – 74-летний лидер левоцентристской Республиканской народной партии (CHP) и совместный кандидат от объединенного оппозиционного альянса. Впервые за много лет оппозиции удалось максимально объединиться. Шесть крупнейших оппозиционных партий выдвинули единого кандидата – такого не было еще никогда.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, президентская гонка определит победителя во втором туре 28 мая.

Выборы проходят через три месяца после того, как землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 50 тысяч человек, а также на фоне экономического кризиса, в котором критики обвиняют неправильное управление руководства страны.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.