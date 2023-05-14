Вибори в Туреччині: Головний суперник Ердогана пообіцяв повернути демократію 

Головний суперник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в неділю пообіцяв відновити демократію після того, як проголосував на найважливіших виборах в сучасній історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

14 травня у Туреччині відбуваються президентські та парламентські вибори.

"Нам усім не вистачало демократії. Побачимо, дасть бог, весна прийде в цю країну", – сказав головний суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу журналістам у Анкарі.

У той самий час президент Ердоган, який може втратити владу після 20 років правління, після голосування в неділю висловив сподівання, що результат виборів буде "добрим для майбутнього країни", але не став прогнозувати перемогу.

"Я сподіваюся перед богом, що після завершення підрахунку голосів сьогодні ввечері результат буде сприятливим для майбутнього нашої країни, для турецької демократії", – сказав він.

Передвиборчі опитування показували, що 74-річний Киличдароглу, колишній державний службовець, має шанс покласти край більш ніж двадцятирічному правлінню Ердогана.

Киличдароглу очолює світську Республіканську народну партію (CHP) і стоїть на чолі шестипартійного опозиційного альянсу, який був створений з єдиною метою – повалення Ердогана.

Днями Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди". Також читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.