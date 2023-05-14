Выборы в Турции: Главный соперник Эрдогана пообещал вернуть демократию 

Главный соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье пообещал восстановить демократию после того, как проголосовал на важнейших выборах в современной истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

"Нам всем не хватало демократии. Посмотрим, даст бог, весна придет в эту страну", – сказал главный соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу журналистам в Анкаре.

В то же время президент Эрдоган, который может потерять власть после 20 лет правления, после голосования в воскресенье выразил надежду, что результат выборов будет "хорошим для будущего страны", но не стал прогнозировать победу.

"Я надеюсь перед богом, что после завершения подсчета голосов сегодня вечером результат будет благоприятным для будущего нашей страны, для турецкой демократии", – сказал он.

Предвыборные опросы показывали, что 74-летний Кылычдароглу, бывший государственный служащий, имеет шанс положить конец более чем двадцатилетнему правлению Эрдогана.

Кылычдароглу возглавляет светскую Республиканскую народную партию (CHP) и стоит во главе шестипартийного оппозиционного альянса, который был создан с единственной целью – свержение Эрдогана.

На днях Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.