Посол США назвала "подарунком від агресора" скасування віз і заборони на польоти від РФ для Грузії

Посол США в Грузії Келлі Дегнан прокоментувала рішення РФ щодо скасування візового режиму для грузинських громадян і заборони на польоти в країну.

Її заяву наводить грузинський Перший канал, повідомляє "Європейська правда".

"Я не знаю, чому хтось повинен вітати жест, подарунок від країни, яка є жорстоким агресором", – заявила Дегнан.

Американський дипломат наголосила, що це дуже важливе питання.

"Я не бачила інформації про те, яким авіалініям надали право на здійснення рейсів. Це важливо для того, щоб встановити, чи вони санкціоновані чи ні. Існують проблеми з безпекою. Якщо на них накладені санкції, вони мають проблему з запчастинами, сервісним обслуговуванням, це легітимний занепокоєння у зв'язку з питаннями безпеки, які мають бути враховані", – сказала вона.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Повідомлялося, що що вже цього тижня російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

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